Портал latvija.lv перевели на новый домен

С понедельника, 30 января портал услуг государственного управления latvija.lv перенесен на новый доменный адрес latvija.gov.lv, сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития.

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Портал latvija.lv также продолжает работать, автоматически перенаправляя пользователей на новый адрес.

Как заявили в министерстве, это было необходимо, чтобы у пользователей не возникало сомнений в том, что они попали на официальный портал госуслуг и обработка персональных или корпоративных данных происходит безопасно. Добавочный домен gov.lv свидетельствует о том, что сайт является государственным ресурсом.

В министерстве обещают, что на данный момент происходит смена технической платформы, чтобы в будущем портал был более удобным и понятным в использовании. В течение 2023 года будут постепенно вводиться нововведения - изменения в дизайне, функциональности и доступности на мобильных устройствах.

В настоящее время новый дизайн можно увидеть на главной странице, информационных страницах, рабочем месте пользователя и в разделе электронной переписки, улучшена доступность и производительность портала на мобильных устройствах, а также модернизированы используемые технологии и 19 электронных услуг.

На новом сайте нет разделения на физических лиц и предпринимателей, при этом новые разделы портала работают параллельно с разделами, которые еще находятся в разработке - поисковая система, каталог услуг, жизненные ситуации, каталог электронных услуг и др.

Как сообщалось, в понедельник днем вопреки тому, что планировалось ранее, не удалось восстановить работу портала. При попытке открыть портал latvija.lv появлялось сообщение о том, что Государственное агентство регионального развития (VRAA) проводит технические работы по обслуживанию портала. К вечеру портал заработал, однако пользователей предупреждают, что идут активные работы для постепенной замены старой версии. Кроме того, желающие могут поделиться своим мнением относительно нового дизайна и прочих нововведений.