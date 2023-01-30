Портал Latvija.lv по-прежнему не работает

Вопреки тому, что планировалось ранее, к понедельнику не удалось восстановить работу портала услуг государственного управления Latvija.lv, сообщает агентство LETA.

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При попытке открыть портал Latvija.lv появляется сообщение о том, что Государственное агентство регионального развития (VRAA) проводит технические работы по обслуживанию портала.

В VRAA объясняют, что для решения технических вопросов необходимо дополнительное время, но портал будет восстановлен сегодня.

Уже сообщалось, что в воскресенье работа портала приостановлена в соответствии с планом Государственного агентства регионального развития, так как на портале проводятся технические работы. Работу портала планировалось восстановить в понедельник.

Согласно информации, предоставленной агентством регионального развития, ведется "большая работа для того, чтобы сделать ряд разработанных улучшений доступными пользователям портала". Так, должен появиться новый дизайн главной страницы портала, информационных страниц и рабочего места пользователя.

Кроме того, ведутся работы по улучшению производительности веб-сервиса электронной переписки. Положительные нововведения обещаны и в мобильной версии портала.