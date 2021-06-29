Портрет среднестатистического больного Covid-19: предприниматель или продавец от 30 до 59 лет
Foto: LETA

Министерство экономики на заседании правительства представило социально экономический анализ профиля людей, заболевших Covid-19 в 2021 году, передает LETA. В лидерах - руководители предприятий и продавцы магазинов.

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До 6 июня чаще всего Covid-19 был диагностирован у руководителей предприятий — 3920 случаев, затем идут продавцы магазинов — 3890 случаев, а на третьем месте работники индивидуального ухода — 3600 случаев. Кроме того, новым коронавирусом часто заражались учителя начальных и основных школ (3270 случаев), а также работники производства и других сфер (2750 случаев).

В разрезе отраслей, самая большая доля больных Covid-19 зафиксирована в сфере здравоохранения и социального ухода, а также в сфере услуг — 18% от всех работников. Обобщенная министерством экономики информация свидетельствует о том, что в "Топ 40" отраслей с самой высокой долей больных доминирует частный сектор.

Говоря о возрасте больных, то в последние месяцы большая часть новых случаев приходилась на возрастные группы 30 — 39 лет, 40 — 49 лет и 50 — 59 лет. В мае в этих группах заболеваемость снизилась, но показатель вырос среди подростков (10 — 19 лет).

Руководитель аналитической службы Министерства экономики Янис Салминьш на заседании правительства указал, что данные свидетельствуют о том, что заболеваемость в определенных профессиях происходит независимо от ограничений и соответствует общим тенденциям заболеваемости в стране. Салминьш отметил, что заражение часто происходит вне работы или вне непосредственной профессии.

В свою очередь, в профессиях, где широко распространена вакцинация, спад заболеваемости происходит быстрее, чем в среднем по стране, указал Салминьш.

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