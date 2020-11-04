Порядка 20 гостиниц Латвии готовы размещать на самоизоляцию больных Covid-19
Foto: Pixabay

На предложение министра здравоохранения Латвии Илзе Винькеле организовать оплаченную государством самоизоляцию больных Covid-19 в гостиницах откликнулись порядка 20 отелей, сообщает LETA со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации гостиниц и ресторанов Санты Грайксте.

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При этом Грайксте отметила, что изначально озвученная Винькеле идея была предложена еще весной — автором была Торгово-промышленная палата.

По словам Грайксте, правительству следует учитывать, что для размещения инфиицированных коронавирусом придется считаться с дополнительными расходами, как как уборка и дезинфекция номеров после выписки больного потребует дополнительных средств.

Ранее Винькеле говорила, что критичный для Латвии показатель госпитализации пациентов Covid-19 составляет 500 человек. Сейчас в стране есть 250 коек, выделенных именно для инфекционных больных и все они заполнены.

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Коронавирус Илзе Винькеле
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