Порывистый ветер и дождь: в четверг ожидается ухудшение погоды
Foto: LETA

Четверг в Латвии будет самым ветреным днем на неделе, а на востоке страны и самым холодным, прогнозируют синоптики.

В Латгале, во многих районах Видземе и Селии пройдут дожди, местами возможен мокрый снег.

Скорость северного, северо-восточного ветра усилится до 14-19 метров в секунду, и самый сильный ветер ожидается в Риге, в ее окрестностях и в Земгале.

Минимальная температура ночью составит 1..+7 градусов, максимальная днем — +5..+8 градусов на востоке страны и +10..+13 в других районах.

В Риге температура воздуха составит +6 градусов ночью и +11 градусов днем.

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LETA

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LETA
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