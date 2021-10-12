"Посещение театра ставят выше человеческой жизни". Организации медиков считают отставку правительства закономерной
Foto: F64

Текущая ситуация ясно показывает неспособность правительства справиться с кризисом в стране, поэтому будет естественно, если правительство уйдет в отставку и будет сформировано правительство независимых профессионалов, считает Латвийское общество врачей (Latvijas Ārstu biedrība), Латвийская ассоциация молодых врачей и Латвийская ассоциация медсестер.

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Единственный способ ограничить распространение инфекции Covid-19 — незамедлительно и максимально сократить количество ненужных контактов, заявили представители организаций.

"Ограничения должны быть строгими, понятными, незамедлительными и хорошо контролируемыми. Нельзя затягивать с принятием решений", — говорится в пресс-релизе.

Члены организаций считают, что причина затянувшейся тяжелой ситуации в стране — неспособность правительства конструктивно и продуманно управлять кризисом.

"Действия правительства уже не просто нерешительны, они халатны и преступны по отношению к народу Латвии", — заявили организации, призывая правительство перестать рассматривать кризис здравоохранения как политический процесс и не игнорировать мнение экспертов и медиков".

Представители организации напомнили, что в будущем ответственность за кризис будут нести политики, а не медики, которых уже сейчас вынуждают разделять пациентов и выбирать, кому оказывать помощь, а кому — нет.

"Премьер радуется демократично принятым решениям и говорит, что экспертов нужно только слушать, но он забывает, что позже политики не смогут обвинить в кризисе кого-то другого", говорят в заявлении медики. Они добавляют, что правительство действует неэтично и ставит краткосрочные удовольствия, вроде посещения театра, выше человеческих жизней.

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Кришьянис Кариньш
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