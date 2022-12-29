Посетитель Рижского зоопарка швырнул жирафу капустный лист, что создало угрозу жизни животного

В среду, 28 декабря, посетитель Рижского зоопарка бросил капустный лист в вольер жирафа, сообщает агентство LETA. Зоопарк в очередной раз призывает посетителей не кормить самовольно животных.

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Днем ​​в среду камеры наблюдения зоопарка зафиксировали "неприятный инцидент" — посетитель бросил крупный предмет в вольер к жирафу Вакилии, чтобы привлечь внимание животного. Тем самым были нарушены правила внутреннего распорядка зоопарка, а здоровье и даже жизнь животного подверглось опасности. Позже брошенный предмет был идентифицирован как капустный лист.

Так как жирафиха Вакилия лежала на земле, она испугалась и попыталась вскочить. Для такого животного как жираф столь резкое движение — это очень неловкий процесс, и Вакилия могла пораниться об забор, подчеркивают работники зоопарка.

К тому самовольное кормление животных посетителями нарушает метаболический баланс обитателей зоопарка. Это приводит к возникновению у животных проблем со стороны пищеварительного тракта, возможны воспаление кишечника, что в ряде случаев может привести к гибели. Поэтому зоопарк настоятельно рекомендует посетителям не кормить животных.

Неприемлемо и утверждение ряда посетителей, что такой корм как морковь, капуста или яблоко безвредны. Длительное употребление

только одного вида лакомства в больших количествах приводит к перепроизводству некоторых питательных веществ в организме животного и ощущению сытости. Поэтому он не съедает порцию корма, которую ему выдают в зоопарке, и не принимает многие другие необходимые ему питательные вещества.

Животное постепенно становится апатичным, у него болит живот, может быть понос, шерсть становится тусклой и выглядит как выщипанная. В более тяжелых случаях последствия, говорят сотрудники зоопарка, могут быть еще печальнее.

Зоопарк напоминает об истории северного оленя Меркурия, который пару лет назад погиб из-за самовольного кормления. Еще раньше умер пятидневный ягненок, которого закормили хлебом.

Составление рациона животных в зоопарках — сложный процесс, который должен учитывать огромное количество факторов, среди них — время года, энергозатраты, потребность в питательных веществах, возраст и пол животного, физическое состояние и целый ряд других нюансов, поясняют сотрудники зоопарка. И призывают посетителей в очередной раз не кормить животных.