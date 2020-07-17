Посетителей лиепайского кафе Vējš призывают две недели следить за здоровьем

Эпидемиологи Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) призывают людей на прошедших выходных посетивших кафе Vējš на ул. Грауду в Лиепае две недели следить за здоровьем.

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Во время эпидемиологического расследования специалисты выяснили, что люди, побывавшие в этом кафе 11 и 12 июля могли быть подвергнуты риску заражения Covid-19.

ЦПКЗ напоминает, что любой может по желанию сдать анализ на коронавирус, записавшись по номеру 8303. А также эпидемиологи призывают использовать мобильное приложение “Останови Covid”.