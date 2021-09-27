Посетителям поликлиники "Плявниеки" будут делать экспресс-тесты на Covid-19

С сегодняшнего дня по 1 октября в поликлинике "Плявниеки" будет реализован совместный пилотный проект Министерства здравоохранения и "Veselības centru apvienība" (VCA), в ходе которого посетители поликлиники будут сдавать бесплатные экспресс-тесты на Covid-19.

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Тест будет предлагаться всем посетителям медицинского учреждения, как невакцинированным, так и вакцинированным, чтобы выяснить, какая часть посетителей инфицирована, не зная об этом. После теста людям придется подождать от 15 до 20 минут, чтобы получить результаты. При положительном результате теста будет проведена контрольная проба, результатов которой придется ждать дома. Те, кто получит отрицательный тест, смогут отправиться получать запланированные медицинские услуги.

Цель пилотного проекта - определить распространенность Covid-19 среди посетителей поликлиник. Важно, чтобы учреждение могло организовать безопасное оказание услуг посетителям и снизить риск заражения непосредственно в медицинских учреждениях, где ежедневно собирается большое количество людей. Лица, не желающие участвовать в проекте, также смогут получить медицинские услуги.