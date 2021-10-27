Посетителям всех медучреждений на входе будут делать антиген-тесты Covid-19

В связи с нынешней ситуацией с Covid-19 в Латвии с 1 ноября на входе в медучреждение будут тестировать всех посетителей. Всем желающим войти в поликлинику или больницу будет необходимо сделать тест на антиген. Об этом пишет Rus.Lsm.lv.

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Такой порядок будет действовать до конца режима чрезвычайной ситуации, то есть до 11 января следующего года. Согласно прогнозам Министерства здравоохранения, в ближайшее время коронавирус "ударит по амбулаторным медучреждениям", в результате чего получать медицинские услуги станет сложнее. Нельзя допускать заражения медперсонала, поэтому необходимо избежать вспышек Covid-19 в поликлиниках и медицинских центрах и тестировать абсолютно всех посетителей на наличие вируса.

Тестированию будут подвергаться даже те пациенты, к которым выезжает бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), чтобы сразу было понятно, какими должны быть дальнейшие действия медиков.

В целом на тестирование посетителей амбулаторных медучреждений с ноября необходимо выделить 5 264 338 евро, а с 1 по 11 января — 1 867 998 евро.

С 26 октября по 19 ноября NMPD будет проводить тестирование антиген-тестами, которые пожертвовала Рижская Восточная больница — их 10 тысяч. Однако с 20 ноября медикам неотложной помощи потребуется еще 21 600 тестов, которые выдаст Государственный центр оборонной логистики и закупок.

По словам представителя Минздрава Каспарса Берзиньша, возможно экспресс-тесты будут в дальнейшем использоваться и в школах.

Предлагается ввести такое тестирование сначала для учеников 1-3-х классов, а с 15 ноября уже для всех школьников. Минздрав рекомендует первый тест делать дома, а второй — в школе. Учащихся 4-12-х классов планируется тестировать два раза в неделю. В целом на тестирование школьников потребуется около 660 000 антиген-тестов в неделю.

Ранее сообщалось, что экспресс-тесты на антиген к коронавирусу можно будет использовать на рабочих местах для тестирования сотрудников.