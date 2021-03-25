Послабление для магазинов, зеленый сертификат для путешествий и подготовка к третьей волне. Главное о Covid-19 на 25 марта

Латвийские больницы готовятся к третьей волне коронавируса. "Британский штамм" уже завоевывает Латвию, но заболеваемость ниже, чем у соседей. В будущем латвийцы сами смогут выбирать себе вакцину. Министры просят о смягчении ограничений для магазинов. Начата работа над введением зеленого сертификата, который позволит путешествовать как минимум в пределах ЕС. В Индии обнаружен коронавирус с необычной двойной мутацией. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 25 марта.

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Цифры. В среду в Латвии выявлены 606 новых случаев Covid-19 и получены сообщения о смерти 13 человек. Один из умерших был молодым — в возрасте от 30 до 39 лет. Трое скончавшихся были в возрасте от 60 до 69 лет, пятеро — в возрасте от 70 до 79 лет, двое в возрастной группе 80 — 89 лет, а еще двое — в возрастной группе 90 — 99 лет. С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 99 476 человек.

Крупные больницы Латвии готовятся к третьей волне коронавируса. Обе крупнейшие латвийские больницы уже планируют, как работать, если из-за мутации нового вируса вырастет число заболевших и Covid-пациенты переполнят больницы. На нулевом этаже корпуса А больницы Страдиня сейчас стоят и дополнительные кровати, а также оборудование для коммуникации — на случай, если все здание превратится в Covid-больницу. В Рижской Восточной больнице для Covid-пациентов готовы выделить часть старой клиники "Гайльэзерс".

На следующей неделе в Вентспилсе в тестовом режиме на день будет открыт первый пункт массовой вакцинации в Латвии. Его задача — проверить процесс массовой вакцинации прежде, чем запустить остальные 22 пункта по всей стране. В начале апреля планируется открыть два больших центра вакцинации в Риге и еще 12 пунктов в Лиепае, Вентспилсе, Елгаве, Юрмале, Цесисе, Валмиере, Екабпилсе, Резекне и Даугавпилсе.

Глава Минздрава Даниэлс Павлютс не скрывает гордости, что в Латвии заболеваемость падает, в то время как по всей Европе растет. Но призвал не расслабляться — коварный "британский штамм" уже завоевывает и Латвию. Похоже, что основная масса новых штаммов были завезены в Латвию в районе Нового года в основном из Великобритании.

В будущем, когда вакцины против Covid-19 от разных производителей станут более доступными, возможно, после консультации с пациентом врач сможет выбирать, какую вакцину использовать, сказал Даниэлс Павлютс. И если раньше при вакцинации, например, против гепатита, людям было неважно, кто производитель вакцины, то сегодня в обществе наблюдается ажиотаж, и люди часто имеют собственное мнение о том, какую вакцину они хотели бы получить.

В Латвии тоже ведется работа над введением так называемого зеленого сертификата, который позволит путешествовать как минимум в пределах Евросоюза. Как отметил министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс, Эстония заявила, что цифровые паспорта вакцинации могут начать работать уже в апреле, похожий проект реализуется и в Литве.

Группа оперативного управления предлагает открыть все магазины в будние дни, а по выходным закрывать большие торговые центры. Предложение должны оценить эксперты. За предложение выступают министры экономики, внутренних дел и благосостояния. Решение о пересмотре ограничений будет принято в пятницу.

По мнению главы Госполиции Армандса Рукса, нецелесообразно вводить комендантский час на период пасхальных выходных, как это было сделано во время новогодних праздников. На Пасху полиция будет работать в усиленном режиме, чтобы превентивно находиться в местах, где могут собираться люди. На особый контроль взяты гостевые дома и бани.

Индийские власти сообщили, что в ходе проверки взятых у жителей страны анализов был обнаружен коронавирус с необычной двойной мутацией. Сейчас эксперты проверяют, насколько более заразен этот штамм, а также степень его устойчивости к вакцинам. В среду в Индии было зарегистрировано 47 262 новых случая заражения коронавирусом и 275 смертей — самый высокий показатель в этом году.

Американские испытания вакцины от Covid-19 производства AstraZeneca показали 76% эффективности в предотвращении симптоматического заболевания, а не 79%, как компания заявила в понедельник. Предприятие по-прежнему указывает, что вакцина на 100% эффективна в предотвращении тяжелого течения болезни. Среди пожилых людей эффективность предотвращения симптоматического заболевания составила 85%.

Правительство Словакии уверенно движется к распаду. Глубинные причины этого кризиса аккумулировались в течение нескольких месяцев, однако последней каплей стало решение премьер-министра Игоря Матовича закупить у России вакцину "Спутник", невзирая на несогласие партнеров по правительству и отсутствие у препарата европейской регистрации.