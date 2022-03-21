После 1 апреля смягчаются ограничения: где нужно будет носить маски?

После 1 апреля в регулировании в связи с Covid-19 планируется сохранить условие об использовании масок в общественном транспорте, в медицинских учреждениях и учреждениях социальной помощи.

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Как сегодня после заседания коалиции сообщил министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс, с 1 апреля нормы регулирования в связи с Covid-19 будут гораздо свободнее и большинство из действующих требований будут смягчены.

Планируется, что с 1 апреля будет отменено требование о сертификатах для получения услуг и посещения мероприятий. Также будут существенно смягчены требования об использовании масок, и в основном они будут иметь рекомендательный характер.

Отдельные меры безопасности сохранятся в учреждениях здравоохранения и местах лишения свободы, сказал министр.

Условия поездок будут согласованы с регулированием Европейского союза, отметил Плешс.

Завтра новое регулирование после 1 апреля рассмотрит правительство.