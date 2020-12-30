После 1 января может быть отменен запрет на пассажирское сообщение с Великобританией
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После 1 января запрет на пассажирское сообщение с Великобританией может быть заменен на обязательный тест на Covid-19, сообщил представитель совета по кризисному управлению Каспар Друваскалнс на заседании комиссии Сейма по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции.

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Парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Эвика Силиня сообщила, что в аэропорту "Рига" предусмотрены стационарные пункты тестирования, чтобы прилетающие из Великобритании сразу могли сдать тест.

Более детально этот вопрос во среду обсудит правительство на внеочередном заседании.

Пассажирское сообщение с Великобританией приостановлено с 21 декабря до 1 января в связи с появлением в этой стране нового, более заразного штамма коронавируса.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Аэропорт "Рига" Кришьянис Кариньш Рига
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