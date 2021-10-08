После 8 октября на дорогах Латвии снова действует ограничение скорости 90 км/ч

После 8 октября на государственных автомагистралях Латвии максимальная скорость движения автотранспорта вновь будет ограничена 90 км/ч. На участках шоссе, где в летний период разрешалась скорость 100 км/ч — 110 км/ч, снова будет действовать ограничение 90 км/ч, о чем водителей известят соответствующие дорожные знаки.

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Напоминаем, что в летний период скорость 100 км/ч — 110 км/ч разрешалась на следующих шоссе:

Дорога А1: Рига — граница Эстонии (Айнажи) — объездная дорога на Саулкрасты (21.40 — 26.00 км и 27,20 и 44,40 км), а также на участке от Елгавкрасти до Светциемса (55.50 км — 71,30 км и 74.70 и 81.20 км);

Дорога А2: Рига — Сигулда — граница Эстонии (Вецлайцене) на участке от пересечения с шоссе А1 и до реконструироуемого участка около Сените (14.30 — 38.80 км);

Дорога А6: Рига — Даугавпилс — Краслава — граница Беларуси (Петерниеки) на участке от Саласпилса до Икшкиле (20,86 — 28,20 км);

Дорога А8: Рига — Елгава — граница Литвы (Мейтене) на участке от границы Риги до путепровода на Елгавскую окружную дорогу (8.00 — 39,80 км);

Дорога А10: Рига — Вентспилс на участке от Риги до Юрмалы (13,43 — 18,78 км);

Дорога А12: Екабпилс — Резекне — Лудза — граница России (Терехово) на отдельных участках (16,97.– 23,30., 30,99.– 49,10., 55,40.–67,94. un 73,60.–94,40. км);

Дорога А15: на Резекненской объездной дороге участок 1,02.– 6,26. км;

Дорога Р80: шоссе Тинужи — Кокнесе участок 5,20.– 60,35. км.

Водителей призывают быть внимательными и не превышать допустимую скорость.