После 9 вечера зайти в автобусы и троллейбусы в Риге можно будет только через передние двери
Foto: LETA

С 1 августа во все автобусы и троллейбусы Rīgas satiksme после 21.00 можно будет заходить только через передние двери. Таким образом транспортное предприятие продолжает борьбу с безбилетниками.

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Исключение будет сделано для пассажиров с детскими колясками и пассажиров, передвигающихся в инвалидных креслах. Они по-прежнему смогут заходить в автобусы и троллейбусы через средние двери.

После 9 вечера пассажирам нужно будет регистрировать поездку под контролем водителя. Те пассажиры, которые оплачивают проезд электронном виде, нужно будет предъявить водителю мобильный телефон, чтобы показать, что покупка билета в приложении состоялась.

Таким образом, водитель будет следить за тем, чтобы все пассажиры зарегистрировались и оплатили поездку.

Цель нововведения — изменить поведение пассажиров, чтобы они регистрировали каждую поездку, и уменьшить количество людей без билетов.

В настоящее время посадка через передние двери уже введена на 30 маршрутах общественного транспорта.

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