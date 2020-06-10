После ЧС: в спортивных тренировках участие смогут принимать до 30 человек

Правительство постановило, что с сегодняшнего дня в организованных спортивных тренировках впредь смогут участвовать до 30 лиц.

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Подготовленный Минздравом проект правил предусматривает, что в одной тренировочной группе одновременно смогут заниматься не более 30 человек, однако, если это позволяет вместительность помещения, где проводятся тренировки, одновременно могут проводиться занятия нескольких групп.

Также планируется установить, что на одного человека необходимо обеспечить не менее 4 квадратных метров помещения, где проводится тренировка.

Согласно разработанным Минздравом правилам, до 31 июля спортивные мероприятия внутри помещений площадью менее 1000 квадратных метров будут проводиться без зрителей.

В бассейнах с 10 по 30 июня 2020 года на одного человека должно приходиться не менее 12 квадратных метров водной поверхности, за исключением бассейнов для оздоровления, в которых должно быть предусмотрено не менее 4 квадратных метров на человека.

В свою очередь в период с 1 июля по 31 августа необходимо будет обеспечивать не менее 8 квадратных метров на человека в бассейне, за исключением бассейнов для оздоровления, в которых должно быть предусмотрено не менее 4 квадратных метров на человека.

Также правила предусматривают, что все места проведения культурных, спортивных, развлекательных и религиозных мероприятий могут начинать работу не раньше 06.30 и завершать ее не позднее 24.00, за исключением киносеансов на открытом воздухе, которые необходимо завершать до 02.00.