После дела Мисане изменят порядок запроса о выдаче граждан Латвии

Сейм во втором чтении поддержал изменения в порядке запроса о выдаче латвийских граждан Латвии, если они задержаны в стране ЕС, а выдачи добиваются также третьи страны. Изменения были приняты в связи с делом Кристине Мисане, задержанной в Дании по запросу ЮАР.

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Генеральная прокуратура, получив информацию от страны ЕС о том, что третье государство просит о выдаче гражданина Латвии, должна будет проверить, начат ли против него уголовный процесс в Латвии. Если нет, то она будет должна рассмотреть возможность начать уголовный процесс. И если будут условия для его начала, Латвия сможет просить о выдаче этого человека ей.

Сейчас выдача Латвии ее граждан другими странами ЕС происходит на основании Европейского ордера на арест. Законодательство о Европейском ордере на арест предусматривает экстрадицию в течение 90 дней со дня ареста или в течение 10 дней, если задержанное лицо дает согласие на экстрадицию.

В аннотации к поправкам сказано, что для того, чтобы эффективнее защищать граждан Латвии в подобных ситуации, нужно дополнить существующее уголовно-процессуальное регулирование.

Летом этого года Латвии удалось добиться выдачи ей арестованной в Дании Кристине Мисане. Она была арестована в 2018 году по запросу ЮАР, где обвинялась в похищении собственного ребенка (она увезла его в Латвию от мужа, с которым рассталась) и в других нарушениях. Дания собиралась выдать латвийку ЮАП, но трижды откладывала выдачу.

Родные Мисане добились общественного резонанса в Латвии. Женщина написала чистосердечное признание о подделке документов, которое позволило начать против нее уголовный процесс в Латвии, и после этого Дания выдала ее Латвии.