После двухмесячного перерыва открывается Рижский зоопарк

После почти двухмесячного перерыва во вторник для посетителей свои двери открывает Рижский зоопарк. Работу возобновит также филиал зоопарка "Cīruļi".

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Учитывая, что животные за это время привыкли к покою и тишине, жителей просят на этой неделе перемещаться по зоопарку тихо и заметив волнение животного, не приближаться к ограждению или домику. Особенно просят не беспокоить антилоп импала и зебр, а также жирафов. Во вторник у молодой самки жирафа впервые будет встреча с посетителями в помещении, так как до этого людей она видела у ограждения снаружи.

Не любит любопытных посетителей и львица Цванга, которая очень бдительно следить за своими львятами Тейкой и Варисом и может рыкнуть на людей.

И все же для большинства животных встреча с посетителями - радостное событие, так как наблюдение за людьми - для них тоже своеобразное развлечение.

Зоопарк работает в "зеленом режиме", сертификат необходимо показать на кассе. Дети с 12 лет должны показать сертификат тестирования.