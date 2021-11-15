После двухмесячного перерыва открывается Рижский зоопарк

После почти двухмесячного перерыва во вторник для посетителей свои двери открывает Рижский зоопарк. Работу возобновит также филиал зоопарка "Cīruļi".
Учитывая, что животные за это время привыкли к покою и тишине, жителей просят на этой неделе перемещаться по зоопарку тихо и заметив волнение животного, не приближаться к ограждению или домику. Особенно просят не беспокоить антилоп импала и зебр, а также жирафов. Во вторник у молодой самки жирафа впервые будет встреча с посетителями в помещении, так как до этого людей она видела у ограждения снаружи.
Не любит любопытных посетителей и львица Цванга, которая очень бдительно следить за своими львятами Тейкой и Варисом и может рыкнуть на людей.
И все же для большинства животных встреча с посетителями - радостное событие, так как наблюдение за людьми - для них тоже своеобразное развлечение.
Зоопарк работает в "зеленом режиме", сертификат необходимо показать на кассе. Дети с 12 лет должны показать сертификат тестирования.