После грозы без электроснабжения остаются еще примерно 1200 домохозяйств
Foto: Pexels.com, Markus Spiske

В субботу утром без электроснабжения после грозы остаются еще около 1200 клиентов оператора распределительных сетей АS Sadales tīkls, говорится в сообщении компании в Twitter.

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Большая часть повреждений электросетей в результате пронесшейся в пятницу вечером над Латвией грозы уже устранена.

В пятницу из-за грозы в центральных регионах страны было нарушено электроснабжение 9000 потребителей.

Повреждения были вызваны упавшими на электролинии деревьями и ветками и ударами молний в столбы электролиний. Наиболее обширные отключения электроэнергии произошли в Кекавском, Адажском, Ропажаском, Саласпилсском и Олайнском краях.

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