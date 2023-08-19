После грозы без электроснабжения остаются еще примерно 1200 домохозяйств

В субботу утром без электроснабжения после грозы остаются еще около 1200 клиентов оператора распределительных сетей АS Sadales tīkls, говорится в сообщении компании в Twitter.

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Большая часть повреждений электросетей в результате пронесшейся в пятницу вечером над Латвией грозы уже устранена.

В пятницу из-за грозы в центральных регионах страны было нарушено электроснабжение 9000 потребителей.

Повреждения были вызваны упавшими на электролинии деревьями и ветками и ударами молний в столбы электролиний. Наиболее обширные отключения электроэнергии произошли в Кекавском, Адажском, Ропажаском, Саласпилсском и Олайнском краях.