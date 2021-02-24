После каждого нового ограничения количество жалоб в Бюро омбудсмена растет

Как только вводится новое ограничение из-за Covid-19 или обсуждается его рациональность, количество жалоб, поступающих в Бюро госуполномоченного по правам человека, увеличивается в два раза, сообщил омбудсмен Юрис Янсонс на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

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Нагрузка на бюро омбудсмена, связанная с коммуникацией правительства с общественностью, увеличилась. Люди хотят понимать, почему вводится то или иное ограничение, и многие указывают на их нелогичность.

Он рассказал также, что было довольно много тревожных звонков от людей о сортировке пациентов во время пандемии. "В таких кризисных ситуациях необходима кризисная коммуникация, и мы неоднократно говорили об этом правительству", - сказал омбудсмен.

Янсонс отметил, что часто то, что говорит премьер-министр после заседаний правительства, отличается от того, что говорят отраслевые министры. Соответственно растет недоверие к легитимности решений правительства.

В прошлом году бюро омбудсмена приходилось работать над проблемой фейковых новостей. Работа ведется также со сторонниками теорий заговора.

В отчете омбудсмена за 2020 год указано, что весной выросло количество жалоб по таким вопросам, как предписанные работодателем отпуска за свой счет, особые требования работодателей или, наоборот, недостаточные меры предосторожности в условиях Covid-19, чрезмерное вмешательство полиции в частную жизнь людей в период изоляции, бесплатные школьные обеды и продовольственные пакеты.

Осенью люди интересовались у омбудсмена, не являются ли нарушением прав человека требования о ношении масок, ограничения в экономике и торговле.