После командировок в Литву и Эстонию латвийцы смогут работать без ограничений, но во внерабочее время должны сидеть дома
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Правительство Латвии узаконило трансграничную работу в кризисное время, сообщила "Актуальная камера". Ранее отсутствовала официальная позиция Латвии по этому вопросу, поскольку Латвия не закрывала на время кризиса внутренние границы ЕС.

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Решение правительства Латвии означает, что работающие в Латвии жители Эстонии и Литвы, а также работающие в соседних странах латвийцы больше не должны будут после пересечения границы две недели соблюдать карантин. В то же время требование изоляции будет распространяться на нерабочее время.

Чтобы пересечь границу и попасть на работу, нужно иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие, что место работы человека действительно находится в Латвии. Через границу пускают только на работу, но не за покупками.

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LETA

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LETA

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