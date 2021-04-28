После концерта в Цесисе выявлены 29 случаев Covid-19
Foto: F64

После концерта "Klātbūtne" в концертном зале “Цесис” выявлены 29 случаев заражения Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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ЦПКЗ с этим очагом работает уже две недели, эпидемиологи связались с большим числом контактных лиц. Концерт состоялся 16 апреля. Вирусом заразились в основном представители музыкальных коллективов и хоров.

Специалисты отмечают, что концерт не считается публичным мероприятием, а скорее трансляцией, так как создавался для нужд радио и телевидения.

Представитель Латвийского телевидения Криста Луизе Приедите сообщила агентству LETA, что десять работников ЛТВ были отправлены в самоизоляцию. Позже выяснилось, что двое из них заболели Covid-19, а остальные в ближайшие дни выйдут на работу.

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