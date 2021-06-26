После Лиго немного увеличился темп вакцинации

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), темп вакцинации от Covid-19 в пятницу немного увеличился по сравнению с Лиго и Яновым днем.

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В пятницу прививки получили 2190 человек, в том числе 275 человек получили первую дозу, 1752 человека получили вторую, а еще 163 человека были привиты вакциной "Johnson & Johnson", которой требуется только одна доза.

В праздники центры вакцинации от Covid-19 и пункты вакцинации в торговых центрах были закрыты. 24 июня прививки получили 55 человек, 23 июня - 258. Эта пятница в Латвии также являлась выходным днем, и по сравнению с другими пятницами июня количество привитых в пятницу на этой неделе было значительно ниже. Например, 18 июня было вакцинировано 16 342 человека, а 11 июня - 17 130 человек.

В пятницу вакцинация от Covid-19 проводилась в 51 учреждении.

На данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 получили в Латвии 591 138 человек, процесс вакцинации завершили 504 757 человек, что составляет соответственно 31,3% и 26,7% населения страны.