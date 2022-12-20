После обеда движение особо затруднено в Видземе, в окрестностях Добеле, Тукумса и Талси

Во второй половине дня особенно затруднены условия движения в Видземе, а также в окрестностях Добеле, Тукумса и Талси, сообщили агентству LETA представители Latvijas valsts ceļi.

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Во вторник в 16.30 из-за ледяного дождя и оттепели условия движения особенно сложные на участке Видземского шоссе (А2) от Вангажи до поворота на Смилтене, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Вангажи до поворот из Рауны и из Стренчи в Валку, а также на региональных и местных дорогах в районе Цесиса, Лимбажи и Валки.

Очень затруднены условия движения на региональных и местных автодорогах в окрестностях Талси, Тукумса и Добеле.

Государственные главные автодороги сегодня неоднократно посыпались смесями, растапливающими лед, на магистралях работает 106 единиц зимней техники. Latvijas valsts ceļi напоминает, что под воздействием дождя рассыпанные смеси могут быть смыты, а наледь может образоваться снова.

Метеорологи прогнозируют, что ледяной дождь может затронуть большую часть страны. Дороги могут быть скользкими и трудными для передвижения, особенно — гравийные дороги, которые зимой покрыты слоем снега.

По гравийным дорогам местного значения, которые в зимнее время покрыты слоем снега, в такую ​​погоду может быть очень трудно проехать. Дороги могут быть покрыты слоем льда и воды, а ремонтные работы в такую ​​погоду малоэффективны, по словам представителей Latvijas valsts ceļi. Те, кто ежедневно ездит по гравийным дорогам, должны быть готовы к зимним условиям вождения и убедиться, что автомобиль надлежащим образом оборудован, при необходимости нужно использовать шипованные шины.

Latvijas valsts ceļi призывает следить за актуальной информациям об условиях передвижения на домашней странице www.lvceli.lv, быть осторожными за рулем и соблюдать принципы безопасной езды.