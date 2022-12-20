После обеда движение особо затруднено в Видземе, в окрестностях Добеле, Тукумса и Талси
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Во второй половине дня особенно затруднены условия движения в Видземе, а также в окрестностях Добеле, Тукумса и Талси, сообщили агентству LETA представители Latvijas valsts ceļi.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во вторник в 16.30 из-за ледяного дождя и оттепели условия движения особенно сложные на участке Видземского шоссе (А2) от Вангажи до поворота на Смилтене, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Вангажи до поворот из Рауны и из Стренчи в Валку, а также на региональных и местных дорогах в районе Цесиса, Лимбажи и Валки.

Очень затруднены условия движения на региональных и местных автодорогах в окрестностях Талси, Тукумса и Добеле.

Государственные главные автодороги сегодня неоднократно посыпались смесями, растапливающими лед, на магистралях работает 106 единиц зимней техники. Latvijas valsts ceļi напоминает, что под воздействием дождя рассыпанные смеси могут быть смыты, а наледь может образоваться снова.

Метеорологи прогнозируют, что ледяной дождь может затронуть большую часть страны. Дороги могут быть скользкими и трудными для передвижения, особенно — гравийные дороги, которые зимой покрыты слоем снега.

По гравийным дорогам местного значения, которые в зимнее время покрыты слоем снега, в такую ​​погоду может быть очень трудно проехать. Дороги могут быть покрыты слоем льда и воды, а ремонтные работы в такую ​​погоду малоэффективны, по словам представителей Latvijas valsts ceļi. Те, кто ежедневно ездит по гравийным дорогам, должны быть готовы к зимним условиям вождения и убедиться, что автомобиль надлежащим образом оборудован, при необходимости нужно использовать шипованные шины.

Latvijas valsts ceļi призывает следить за актуальной информациям об условиях передвижения на домашней странице www.lvceli.lv, быть осторожными за рулем и соблюдать принципы безопасной езды.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары