После обеда на дорогах возможны пробки, перед Пасхальными выходными жители выезжают из Риги

Прогнозируется, что в четверг после обеда многие жители отправятся на машинах за пределы Риги. В пригородах столицы замедлится движения, возможны пробки. Особенно — в тех направлениях, где проводятся ремонтные работы, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi.

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Latvijas Valsts ceļi указывает, что, выезжая из Риги в Вентспилсском направлении, нужно учитывать: из Кудры до поворота на Смарде идут ремонтные работы и установлены временные светофоры. Водителей просят использовать альтернативный маршрут — ехать по Лиепайскому шоссе (А9) до поворота на Тукумс (Р98) и по региональой дороге возвращаться на Вентспилсское шоссе.

Масштабные ремонтные работы ведутся на дороге в Эргли (P4), где установлены шесть временных светофоров, и нужно учитывать, что в пути придется провести больше времени, чем обычно, или же нужно использовать альтернативные маршруты. Ремонтные работы проходят также на Елгавском и Баусском шоссе у границы Риги.

В свою очередь, в Видземе и Латгале продолжается весенняя распутица на гравийных дорогах и действуют ограничения по весу автотранспорта на 399 участках государственных дорог с гравийным покрытием. Большая часть таких дорог приходится на Лудзенский район, где на 43 участках дорог запрещен проезд большегрузных транспортных средств. Ограничения установлены на 30-40 участках дорог в окрестностях Айзкраукле, Алуксне, Балви, Дагды, Мадоны и Валмиеры. Карта с ограничениями по весу доступна здесь.

Самые большие ограничения сообщения ожидаются на государственных главных автодорогах:

На участке Вентспилсского шоссе (A10) от Кудры до поворота на Смарде. На четырех отрезках пути движение регулируют светофоры или регулировщики. Скорость снижена до 50 и 70 километров в час, ограничение по ширине — 3,25 метров, предполагаемое время преодоления участка дороги — 50 минут;

На участке Елгавского шоссе (A8) от Риги до Яунолайне в обоих направлениях движение организовано по одной проезжей части, по одной полосе в каждом направлении. Скорость ограничена до 50 и 70 километров в час, предполагаемое время преодоления участка дороги — 20-45 минут;

- на участке государственной главной автодороге, ведущей к границе с Россией ("Гребнево"-Резекне-Даугавпилс-граница Литвы ("Медуми") от Цауны до Малиене на этой неделе начаты ремонтные работы. Один участок регулирует светофором, скорость снижена до 50 и 70 километров в час. Предполагаемое время преодоления участка дороги — 10 минут.

Самые большие ограничения сообщения ожидаются на государственных региональных автодорогах: