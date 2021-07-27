После обеда ожидаeтся гроза; возможен град

Во вторник во многих местах Латвии — преимущественно в западных и центральных районах страны — ожидаются грозовые дожди. Местами ливни будут очень сильными, возможен град, предупреждает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

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Днем ожидается переменная облачность, гроза может начаться после обеда. Температура воздуха днем повысится до +28…+31 градусов по Цельсию, в Курземе — до +24…+29 градусов.

Будет быть слабый юго-восточный, южный ветер, во время грозы порывы будут достигать 15-19 метров в секунду.

Днем и после обеда ультрафиолетовое излучение будет средневысоким, лучше избегать долгого пребывания на солнце с открытыми частями тела.

В Риге — переменная облачность, после обеда ожидается гроза. Будет дуть слабый, до умеренного, восточный, юго-восточный ветер. Во время грозы возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице — +30 градусов.