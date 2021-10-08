После обеда созывается внеочередное заседание правительства; будут утверждены "ковидные" ограничения
Foto: F64

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") отменил командировку в Литву на неформальное собрание глав правительств стран Балтии. Внеочередное заседание правительства, которое утвердит решения Совета по кризисному управлению — об объявлении чрезвычайной ситуации и введении "ковидных" ограничений — начнется в 17.00.

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Чрезвычайная ситуация будет объявлена в стране на три месяца — то есть, почти до середины января следующего года.

Совет по кризисному управлению утвердил в ночь с четверга на пятницу пакет ограничений: школы продолжат работать очно, в торговые центры будут пускать только привитых и переболевших, невакцинированные смогут очно закупаться только в магазинах с товарами первой необходимости. Ко всем работникам государственных и самоуправленческих учреждений будет выдвинуто требование обязательной вакциниции (ранее — только к медикам, педагогам, социальным работникам). Работадателям в частном секторе могут рекомендовать обязать вакцинировать некоторых сотрудников. Власти призывают всех, кто может себе это позволить, перейти на удаленный режим работы. Подробнее — здесь.

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Чрезвычайная ситуация "Новое Единство" Кришьянис Кариньш
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