После обеда в Латвии воздух прогреется до +23 градусов

Во вторник после обеда температура воздуха в Латвии достигнет +20..+23 градусов, в некоторых местах на побережье она будет колебаться в районе +15 градусов.
Это будет самый теплый день этого месяца; на востоке страны в среду будет еще теплее чем во вторник.
Сохраняется сухая и солнечная погода, после обеда возможны небольшие облака.
Будет дуть слабый ветер, в Курземе и Земгале — умеренный южный, юго-восточный ветер.
В Риге вторник также станет самым теплым днем месяца — температура поднимется до +22 градусов, будет светить солнце, ветер — слабый, юго-восточный.
Погодные условия определяет фронт повышенного давления. Атмосферное давление — 1012-1015 гПа на уровне моря.
Уже сейчас интенсивность солнечного ультрафиолетового излучения умеренно высока. От солнца нужно беречься в середине дня — с 12 до 15. Без солнцезащитного крема желательно загорать утром или вечером.