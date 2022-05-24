После обеда в Латвии воздух прогреется до +23 градусов
Foto: Pexels.com, gdtography

Во вторник после обеда температура воздуха в Латвии достигнет +20..+23 градусов, в некоторых местах на побережье она будет колебаться в районе +15 градусов.

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Это будет самый теплый день этого месяца; на востоке страны в среду будет еще теплее чем во вторник.

Сохраняется сухая и солнечная погода, после обеда возможны небольшие облака.

Будет дуть слабый ветер, в Курземе и Земгале — умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге вторник также станет самым теплым днем месяца — температура поднимется до +22 градусов, будет светить солнце, ветер — слабый, юго-восточный.

Погодные условия определяет фронт повышенного давления. Атмосферное давление — 1012-1015 гПа на уровне моря.

Уже сейчас интенсивность солнечного ультрафиолетового излучения умеренно высока. От солнца нужно беречься в середине дня — с 12 до 15. Без солнцезащитного крема желательно загорать утром или вечером.

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