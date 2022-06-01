После обеда в среду на небе сгустятся облака, вечером возможны грозы

После прохладной ночи воздух прогреется, но в течение дня увеличится количество облаков и начнется моросящий дождь. Во второй половине дня возможны более сильные дожди и грозы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Днем количество облаков с юга увеличится. Местами ожидается кратковременный дождь, а после обеда с юга Латвию пересечет широкая зона осадков, во многих районах — длительный дождь, местами ливень, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, во время грозы — порывистый. Температура воздуха — до +17…+22°, на Курземском побережье — до +14…+17°.

В Риге ожидается переменная облачность. После обеда облаков станет больше, начнется дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, во время грозы — порывистый. Максимальная температура воздуха — +20…+21°.

Ночью ожидается переменная облачность, местами будет дождь. В некоторых регионах образуется туман. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Ночью на морском побережье возможен порывистый юго-западный ветер. Воздух прогрееется до +6…+10°.

В Риге прогнозируется переменная облачность. Будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха — +8…+9°.