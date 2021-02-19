После оценки рисков две школы решили пока не начинать очное обучение младших классов

Несмотря на то, что показатели заболеваемости Covid-19 в самоуправлении соответствуют критериям "безопасной школы", после оценки различных рисков Скриверская средняя школа им. Андрея Упитиса решила пока не возобновлять очное обучение младших классов, сообщили агентству LETA в самоуправлении Скриверского края. Аналогичное решение приняла единственная школа в Плявини.

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Директор учебного заведения в Скривери Алдис Ракстиньш сообщил, что в 1-4-х классах школы учатся 135 учеников, 15 из которых живут в соседних краях. В этих классах работают 15 учителей, четверо из которых живут на другой административной территории.

В настоящее время два работающих в начальных классах представителя вспомогательного персонала заболели, два педагога находятся на карантине после контакта с больным Covid-19. Четыре семьи проинформировали руководство школы о том, что кто-то в семье в настоящее время инфицирован вирусом, и ученикам предписан карантин. При этом примерно половина учителей, работающих в классах начальной школы, находятся в группе риска. Принимая во внимание все эти обстоятельства, самоуправление и руководство школы пришли к соглашению, что очное обучение в школе с понедельника возобновлено не будет.

Очное обучение учеников 1-4-х классов этой школы, возможно, будет возобновлено с 1 марта.

В Плявиньской гимназии в начальных классах учатся 168 человек, их обучают 20 педагогов. Некоторые из них живут в самоуправлениях, где заболеваемость выше, чем в Плявини.

Самоуправления призывают родителей с пониманием отнестись к этому решению и следить за информацией о возобновлении очного обучения.