После осенних каникул в школы, возможно, смогут вернуться лишь ученики 1 -6 классов (ДОПОЛНЕНО)

Принимая во внимание резкий рост заболеваемости

Covid-19, после осенних каникул вернуться обратно за школьные парты смогут, возможно, лишь ученики 1-6 классов.

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Подобное предложение прозвучало во время обсуждения коалицией мер по предотвращению распространения в Латвии коронавируса. Одно из решений заключается в том, чтобы к очному обучению вернулись лишь ученики с 1 по 6 классы. В свою очередь, остальные школьники смогут возобновить обучение из дома.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что дискуссии о возможных ограничениях пройдут завтра.

"До сих пор мы в правительстве и коалиции во всех случаях полагались на рекомендации Минздрава и экспертов. Завтра будет два собрания. Завтра мы выслушаем и оценим. Сегодня еще рано об этом говорить", — сказал политик.

Напомним, осенние каникулы в школах в этом году начнутся 19 октября и продолжатся до 23 октября.

Политики ранее подчеркивали, что они постараются сохранить возможность для очного обучения школьников, особенно это касается учеников 1-6-х классов.

В связи с резким ростом заболеваемости Covid-19 в стране правительство еще в пятницу ввело более строгие ограничения для сокращения распространения нового коронавируса, в том числе сократило максимальное количество участников мероприятий в помещениях и на открытом воздухе.