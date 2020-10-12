После осенних каникул в школы, возможно, смогут вернуться лишь ученики 1 -6 классов (ДОПОЛНЕНО)
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Принимая во внимание резкий рост заболеваемости
Covid-19, после осенних каникул вернуться обратно за школьные парты смогут, возможно, лишь ученики 1-6 классов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Подобное предложение прозвучало во время обсуждения коалицией мер по предотвращению распространения в Латвии коронавируса. Одно из решений заключается в том, чтобы к очному обучению вернулись лишь ученики с 1 по 6 классы. В свою очередь, остальные школьники смогут возобновить обучение из дома.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что дискуссии о возможных ограничениях пройдут завтра.

"До сих пор мы в правительстве и коалиции во всех случаях полагались на рекомендации Минздрава и экспертов. Завтра будет два собрания. Завтра мы выслушаем и оценим. Сегодня еще рано об этом говорить", — сказал политик.

Напомним, осенние каникулы в школах в этом году начнутся 19 октября и продолжатся до 23 октября.

Политики ранее подчеркивали, что они постараются сохранить возможность для очного обучения школьников, особенно это касается учеников 1-6-х классов.

В связи с резким ростом заболеваемости Covid-19 в стране правительство еще в пятницу ввело более строгие ограничения для сокращения распространения нового коронавируса, в том числе сократило максимальное количество участников мероприятий в помещениях и на открытом воздухе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

87

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Что привезти на память из Вентспилса