После отмены ЧС могут смягчить ограничения на участие в спортивных тренировках

Министерство здравоохранения для рассмотрения на завтрашнем заседании правительства подготовило проект правил, предусматривающий разрешить участие до 30 человек в организованных спортивных тренировках.

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Подготовленный Минздравом проект правил предусматривает, что в одной тренировочной группе смогут заниматься не более 30 человек, однако, если это позволяет вместительность помещения, где проводятся тренировки, одновременно могут проводиться занятия нескольких групп.

Также планируется определить, что на одного человека необходимо будет обеспечивать не менее 4 квадратных метров помещения, где проводится тренировка.

Согласно предложению Минздрава, до 31 июля спортивные мероприятия внутри помещений площадью менее 1000 квадратных метров будут проводиться без зрителей.

При предоставлении услуг бассейна с 10 по 30 июня 2020 года на одного человека должно приходиться не менее 12 квадратных метров водной поверхности, за исключением бассейнов для оздоровления, в которых должно быть предусмотрено не менее четырех квадратных метров на человека.

В свою очередь с 1 июля по 31 августа планируется требовать обеспечения не менее 8 квадратных метров на человека в бассейне, за исключением бассейнов для оздоровления, в которых должно быть предусмотрено не менее четырех квадратных метров на человека.