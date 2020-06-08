После отмены ЧС путешествия за пределы Евросоюза останутся под запретом

После отмены чрезвычайной ситуации 9 июня останутся в силе некоторые ограничения на международные пассажирские перевозки, туризм и путешествия, в том числе не будет возобновлена возможность совершать поездки за пределы Европейского союза (ЕС), предусматривает поданный Минздравом на рассмотрение правительства проект правил "Мероприятия эпидемиологической безопасности и противоэпидемические меры для ограничения распространения Covid-19".

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

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Согласно подготовленным Минздравом правилам, по окончании чрезвычайной ситуации международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты, а также автобусным и железнодорожным транспортом не будут совершаться в страны, где заболеваемость Covid-19 представляет угрозу для жителей Латвии.

"В Латвии и остальных странах Балтии показатель 14-дневной заболеваемости на 100 тыс. жителей составляет около шести случаев. Смело можно путешествовать в страны, где этот показатель близок к показателю стран Балтии", — сообщили в Минздраве.

Специалисты стран Балтии пришли к договоренности о списке стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), который разделен на три категории: страны, куда можно ездить без ограничений, страны, по прибытии из которых нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию, страны, путешествия в которые не должны совершаться. Этот список обновляется раз в неделю — по пятницам.

Минздрав также сообщил, что на данный момент решения о возобновлении пассажирского сообщения с третьими странами не принято, потому что нет уверенности в достоверности предоставляемых этими странами данных о заболеваемости и качестве тестирования на Covid-19.