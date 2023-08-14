После пандемии латвийцы стали меньше жениться

В первые шесть месяцев этого года по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года уменьшилась и рождаемость, и смертность. Количество зарегистрированных браков также уменьшилось, и оно значительно меньше, чем было до пандемии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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В первые шесть месяцев этого года зарегистрирован 14 291 умерший, это на 1434 человека и 9,1% меньше, чем в соответствующий период прошлого года и на 49 человек или на 0,4% меньше, чем в первой половине 2019 года, до пандемии.

Самые высокие показатели смертности зарегистрированы в январе, когда умер 3001 человек, что на 93 человека или 3,2% меньше, чем в январе 2022 года. Самые низкие показатели были в июне — 2124 человека, что на 174 человека или 7,6% меньше, чем в июне прошлого года.

Рождаемость тоже продолжает снижаться, и она наполовину меньше, чем смертность. В первом полугодии родился 7051 ребенок, что на 975 или на 12,1% меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Естественная убыль населения составила 7240 человек.

В первом полугодии было зарегистрировано 4157 браков, что на 115 или 2,7% меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Показатель отстает и от допандемийного уровня — в первом полугодии 2019 года было заключено более 4,7 тысячи браков. При этом по сравнению с годами пандемии сейчас показатель вырос: в первую половину 2020 года поженились всего 3589 пар, в первую половину 2021 — 3741.

Согласно приблизительным подсчетам, к июля 2023 года население Латвии составляло 1 миллион 882,6 тысячи человек, что на 8,4 тысячи меньше, чем 1 января 2023 года.