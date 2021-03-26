После Пасхи смягчат ограничения в образовании и откроют маленькие магазины

Кабинет министров пришел к соглашению смягчить ограничения в сфере образования, а в торговой сфере — смягчить частично. Работать будут только маленькие магазины.

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Планируется, что изменения вступят в силу после Пасхи, но о конкретной дате правительство пока не договорилась. Решение будет принято на следующей неделе, и ограничения смягчат, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Группа оперативного управления предлагала смягчить ограничения в торговле с 7 апреля, но правительство договорилось делать это более постепенно. Пока что разрешат работать только всем маленьким магазинам, а в торговых местах площадью более 7000 квадратных метров будут действовать прежние ограничения. Вероятнее всего, разрешат уличную торговлю. Кариньш также добавил, что нужно привести в порядок сферу торговли, чтобы не было абсурдной ситуации, когда жители всё равно покупают товары, которые сейчас нельзя купить очно.

Более точные правила ещё будут разработаны. Вероятнее всего, работать смогут магазины, имеющие отдельный вход.

Очное учение возобновится по региональному принципу: у 1-6 и 12 классов полностью, а у 7-11 будет действовать принцип ротации, и очные занятия у каждого класса будут проходить два дня в неделю. Разрешат работу кружков по интересам, но только занятия на улице в группе до 10 человек.

Будут разрешены индивидуальные консультации в помещениях. Занятия в сфере профессионального образования разрешены в группах до пяти человек. По региональному принципу будут разрешены занятия на улицах в группах до 10 человек для подростков, подверженных риску социальной отверженности, а также для людей с зависимости.

С 7 апреля вместе на улице могут находиться члены двух домохозяйств до 10 человек. Будут разрешены также пикеты до 10 человек.

Решение о смягчении ограничений принято на основании выводов экспертов, приглашенных группой по оперативному управлению — это представители академической, медицинской и экономической сфер.

Они провели оценку состоящего из четырех шагов плана по смягчению ограничений, разработанного группой оперативного управления, и подчеркнули, что сейчас нельзя существенно смягчать ограничения.

Первый предложенный группой оперативного управления шаг предусматривал облегчить организацию образовательного процесса и позволить всем торговцам возобновить работу. Экспертная группа пришла к заключению, что еще рано существенно смягчать ограничения на собрания, в том числе разрешать работу всех торговцев, поскольку это приведет к слишком большому риску распространения Covid-19.

Вместо этого они предложили действовать более постепенно и сначала разрешить собрания в небольших группах, например, в рамках двух домохозяйств. Также эксперты положительно оценивают организацию образовательного процесса на улице, безопасную организацию образования по интересам, организацию пикетов с небольшим количеством участников.

Приглашенные эксперты подчеркнули, что сначала нужно смягчать ограничения в образовании, а торговые ограничения нужно смягчать на втором этапе, который планируется начать в конце апреля.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс также согласился с экспертами и заявил, что пока скептически относится к отмене ограничений в торговле. В то же время он призвал к дискуссии о более широком использовании открытого пространства на свежем воздухе для удовлетворения социальных потребностей населения, как это сейчас происходит в сфере образования.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поблагодарил экспертов и сказал, что шесть месяцев назад правительству не был доступен такого рода анализ, и решения приходилось принимать вслепую, со множеством неизвестных.

Что касается остальных этапов плана группы по оперативному управлению, то к концу апреля, если кумулятивная заболеваемость не будет превышать 320 случаев на 100 000 жителей, занятия в группах до 10 человек в сфере профессионального образования можно будет возобновить и в помещении, а девятиклассники смогут написать диагностирующие работы в группах до 10 человек.

Кроме того, можно будет посещать музеи, библиотеки и культурные места, при условии, что будет обеспечено 25 квадратных метров на посетителя. Члены двух домозозяйств смогут собираться в помещениях в составе 10 человек, на похоронах тоже может быть до 10 человек из любого количества домохозяйств.

В конце апреля также могут открыться террасы кафе и помещения аренды спортивного инвентаря.

Третий шаг будет реализован в мае, если заболеваемость будет не выше 250 случаев на 100 000 жителей. Тогда в спортзалах разрешат индивидуальные занятия при условии, что на одного человека будет обеспечено 50 квадратных метров и в помещение будет не более восьми человек. В бассейнах должно быть не менее 25 квадратных метра на человека. При спортивных занятиях на улице можно будет собираться группой до 20 человек.

1-6 и 12 классы смогут учиться очно по всей Латвии, а остальные классы - по региональному принципу. Кроме того, в мае могут разрешить централизованные экзамены в школах и вузах.

В мае в полной мере смогут возобновить работу салоны красоты, а в кафе можно будет обслуживать посетителей в помещении. Могут также разрешить мероприятия на свежем воздухе с ограниченным числом людей.

В июне, если заболеваемость не будет превышать 200 случаев на 100 000 жителей, могут разрешить спортивные соревнования без зрителей, услуги фотографов в помещении, занятия в кружках по интересов и детские лагеря.

Если заболеваемость будет низкой, могут разрешить въезд туристов в Латвию, вероятнее всего, по "зелёным сертификатам".

Также при низкой заболеваемости могут быть разрешены культурные мероприятия в помещениях.

При этом группа оперативного управления указала, что любое смягчение ограничений является рискованным, поэтому, если оно приведет к существенному росту заболеваемости, нужно быть готовыми вновь ввести более строгие ограничения.