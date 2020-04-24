После Пасхи в Латвии стал уменьшаться удельный вес позитивных тестов на Covid-19

Начиная с Пасхи в Латвии каждый день уменьшается доля позитивных тестов на Covid-19 в соотношении с общим количеством проведенных тестов, свидетельствуют расчеты агентства LETA, сделанные на основании данных Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Самый большой процент позитивных тестов — 4,82% — зафиксирован 11 марта. Затем до 15 марта процент позитивных тестов снижался, затем снова увеличился и продолжил "скакать".

С 27 по 31 марта этот процент увеличился с 2,39% до 2,82%, с 1 апреля каждый день снижался, кроме 11 апреля, а начиная с 12 апреля каждый день снижался в среднем на 0,04 процентных пункта.

До четверга, 23 апреля, включительно было проведено 43 080 теста на "Covid-19" и выявлено 784 случая заболевания, так что в целом доля позитивных анализов составила 1,82%.

Процент позитивных тестов уменьшился из-за увеличения общего количества проведенных тестов.

23 апреля доля позитивных тестов составила 0,29%. Количество тестов, проведенных за сутки, было рекордно большим -2039, при этом выявлено всего шесть случаев заболевания.