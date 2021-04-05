После Пасхи в школы могут вернуться ученики в 46 самоуправлениях

С 6 апреля в школы могут вернуться ученики младших классов в 46 самоуправлениях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Кроме того, 48 самоуправлений могут проводить занятия на свежем воздухе. Риги нет ни в одном, ни во втором списке.

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Критерию Министерства образования и науки о 14-дневном показателе заболеваемости на 100 000 населения не выше 250 случеав соответствуют в настоящее время Айзпутский, Алойский, Алсунгский, Аматский, Апский, Ауцский, Беверинский, Буртниекский, Цесисский, Дундагский, Дурбский, Илукстенский, Яунелгавский, Яунпиебалгский, Екабпилсский, Кандавский, Карсавский, Кокнесский, Лигатненский, Мазсалацский, Малпилсский, Ницский, Наукшенский, Неретский, Павилостский, Плявиньский, Приекульский, Раунский, Руцавский, Рундальский, Салацгривский, Саулкрастский, Сигулдсакий, Скрундский, Смилтенский, Стренчский, Талсинский, Валкский, Варкавский, Вецпиебалгский, Вецумниекский, Вентспилский и Виеситский края.

Кроме того, занятия можно проводить в трех крупных городах — Екабпилсе, Валмиере и Вентспилсе. По данным LETA, в Валмиере после Пасхальных каникул в школы вернутся ученики 1-6 классов, а также 12-классники.

Формальные и неформальные занятия для школьников на свежем воздухе можно проводить в 48 самоуправлениях — это на четыре больше, чем неделей ранее. В список вошли Айзпутский, Алойский, Алсунгский, Аматский, Апский, Ауцский, Балдонский, Беверинский, Буртниекский, Цесисский, Дундагский, Дурбский, Энгурский, Эргльский, Илукстенский, Яунелгавский, Екабпилсский, Кандавский, Карсавский, Кокнесский, Лигатненский, Мазсалацский, Малпилсский, Ницский, Наукшенский, Неретский, Павилостский, Плявиньский, Приекульский, Раунский, Руцавский, Рундальский, Салацгривский, Саулкрастский, Сигулдсакий, Скрундский, Смилтенский, Стренчский, Талсинский, Валкский, Варкавский, Вецпиебалгский, Вецумниекский, Вентспилский и Виеситский края.