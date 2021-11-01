После пилотного проекта решат, нужно ли чаще проводить тестирование школьников на Covid-19
Foto: LETA

После пилотного проекта решат, необходимо ли тестировать школьников на Covid-19 два раза в неделю, рассказала на передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении (LTV) министр образования и науки Анита Муйжниеце (JKP).

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Сейчас в учебных заведениях тестирование на Covid-19 проходит один раз в неделю. С сегодняшнего дня, когда школы откроются для учеников 1-3 классов, планируется запустить пилотный проект — проверить, как работают тесты для самостоятельного тестирования. Это позволит оценить, нужно ли проводить проверки чаще — два раза в неделю.

"Мы должны делать все возможное, чтобы учеба могла проходить очно, именно так можно полноценно получать образование. Нельзя забывать прошлый год, который вызвал недостаток знаний у школьников и другие проблемы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы после 15 ноября ученики старше третьего класса также могли вернуться в школу", — заявила министр.

После 15 ноября планируется дать школам возможность организовывать учебу по принципу ротации — чтобы дистанционное обучение проходило до пяти дней в месяц. "Это не означает, что нужно будет учиться из дома целую неделю, возможно, по одному дню каждую неделю", — объяснила Муйжниеце.

Уже сообщалось, что после осенних каникул 1 ноября ученики 1-3 классов вернулись в школу, остальные ученики продолжают учебу дистанционно до 15 ноября.

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