После попадания нечистот в Даугаву жителей призывают не купаться на городских пляжах и в Вецаки
Foto: LETA

После попадания сточных вод в Даугаву Инспекция здравоохранения не рекомендует купаться в реке и на морском пляже в Вецаки. Рижское самоуправление разместит предупреждения для купающихся на этих пляжах.

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В настоящее время инспекция не рекомендует купаться в Даугаве на Луцавсале, Румбуле и Кипсале, а также на морском пляже в Вецаки.

Ограничение на купание будет действовать до получения от Рижского самоуправления результатов микробиологического анализа воды.

Как уже сообщалось, в Риге 12 июля из-за проливного дождя был введен аварийный режим. Столичная канализационная система и очистные сооружения не справились с нахлынувшим потоком воды, и неочищенные сточные воды в течение нескольких часов сливались прямо в Даугаву.

Запрет на купание на пляже Румбулы вступил в силу еще 7 июля. На этом пляже установлены информационные знаки "Купаться запрещено", так как микробиологические показатели воды не соответствуют установленным нормам гигиены.

Рижская дума не рекомендует купаться и в озере Юглас. На прошлой неделе во всех четырех местах озера Юглас был констатирован высокий уровень загрязнения воды, поэтому Рижское самоуправление призывает жителей не купаться в этом водоеме.

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