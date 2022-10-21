После поражения на выборах Павлютс ищет новую работу

Нынешний министр здравоохранения Даниэль Павлютс ищет работу, свидетельствует его запись в социальной сети LinkedIn, пишет Latvijas avīze.

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Павлютс пишет, что после пяти активных лет в политике, он готов вернуться в профессиональный мир. Он открыт для рабочих предложений как в Латвии, так и в Литве и Эстонии.

Как уже сообщал Delfi, в начале октября председатель партии "Движение "За!" министр здравоохранения Даниэль Павлютс и все правление партии ушло в отставку в полном составе, взяв на себя политическую ответственность за провал на выборах в Сейм.

Члены правления продолжат выполнять свои обязанности до внеочередного конгресса, который назначен на 3 декабря. На этом конгрессе будет выбрано новое правление и председатель.