После праздничного перерыва возобновляет работу Сейм

После перерыва в связи с рождественскими и новогодними праздниками на этой неделе возобновляет работу Сейм.
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Осенняя сессия Сейма завершилась 23 декабря, а сегодня начинается зимняя сессия.
Регламентом Сейма предусмотрено три очередных сессии в год — осенняя, зимняя и весенняя. Внеочередное заседание парламента может быть созвано в любое время в период парламентских каникул, если это необходимо.
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