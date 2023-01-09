После праздничного перерыва возобновляет работу Сейм
Foto: Reinis Inkēns, Saeima

После перерыва в связи с рождественскими и новогодними праздниками на этой неделе возобновляет работу Сейм.

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Осенняя сессия Сейма завершилась 23 декабря, а сегодня начинается зимняя сессия.

Регламентом Сейма предусмотрено три очередных сессии в год — осенняя, зимняя и весенняя. Внеочередное заседание парламента может быть созвано в любое время в период парламентских каникул, если это необходимо.

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