После праздников не хватает крови для переливания, особенно 0- и A+

После долгих праздничных выходных, ознаменовавшихся тяжелыми авариям, в Латвии не хватает крови всех групп. Поэтому врачи просят доноров откликнуться, пишет rus.lsm.lv.

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"Были очень тяжелые пациенты, травмы печени и почек. Это связано с большой потерей крови. Поэтому мы просим пожертвовать кровь, банк крови довольно пуст, а кровь пострадавшим нужна в большом объеме. Неважно, какая у вас группа крови. Просим об этом не только близких пострадавших. Просим и в социальных сетях. Сейчас от каждого донора может зависеть жизнь пациентов", — сказал член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков.

Как сообщал Delfi, в этом году за четыре выходных в Латвии в ДТП погиб один человек и еще 85 получили травмы, а за вождение в нетрезвом виде задержано 105 водителей.