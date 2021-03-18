После приостановки вакцины AstraZeneca в Латвии упал темп вакцинации от Covid-19
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В Латвии в среду, 17 марта, с учетом приостановки использования вакцины AstraZeneca прививку против Covid-19 вакцинами Moderna и Pfizer/BioNTech получили только 159 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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По сравнению со средой прошлой недели (10 марта), когда за сутки было вакцинировано 2630 человек, темпы вакцинации резко упали.

Первую дозу вакцины от Covid-19 получили 56 человек, вторую - 103 человека. За три дня этой недели в среднем за сутки прививались 568 человек, что на 73% меньше среднего показателя на прошлой неделе.

Всего на данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 82 944 человека, обе дозы - 18 400 человек.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Вакцинация
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