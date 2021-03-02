После прививки от Covid-19 в центре соцпомощи Selga умер 90-летний пациент, эксперты проведут расследование

Государственному агентству лекарств (ZVA) стало известно о смерти 90-летнего человека в центре социальной помощи Selga через несколько дней после вакцинации от коронавируса. Эксперты ZVA проведут расследование, чтобы понять, есть ли связь между летальным исходом и вакциной, которой был привит умерший, но для начала центр социальной помощи должен официально проинформировать агентство о случившемся, говорится в сообщении пресс-службы ZVA.

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На сегодняшний день в ZVA не поступило никаких сообщений по этому делу. Государственное агентство лекарств обратилось в центр социальной помощи Selga с просьбой сообщить о случившемся. Представитель центра сообщил, что отчет будет передан в ZVA завтра. После того как отчет будет получен, эксперты ZVA тщательно изучат инцидент. Пока рано делать какие-либо выводы о существовании связи между смертью пациента и полученной им прививкой.

В сообщении пресс-службы государственного агентства лекарств подчеркивается, что пока преждевременно делать вывод о том, что смерть пожилого человека в центре социальной помощи напрямую связана с его вакцинацией. По мнению экспертов, смерти могут быть связаны с тем, что в настоящий момент вацкина применяется на уязвимых группах населения, у которых могут возникать различные осложнения в силу преклонного возраста.

ZVA напоминает, что после запуска широкомасштабной массовой вакцинации, в том числе в центрах социальной помощи, пожилые люди проходят вакцинацию как представители приоритетных групп. Перед вакцинацией любой человек должен пройти обследование у врача. Пациентам с общим плохим состоянием здоровья рекомендовано оценить необходимость делать прививку.

В заключении Государственное агентство лекарств отмечает, что вакцинация от Covid-19 не снижает смертность людей не от коронавируса. Люди, привитые от коронавируса, могут умирать по другим причинам, говорится в сообщении с напоминанием о том, что в Европе до сих пор ни установлено не одного случая смерти, наступившей в результате вакцинации от Covid-19.