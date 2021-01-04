После продленных каникул может быть возобновлена очная учеба для младших и выпускных классов

В Министерстве образования и науки (МОН) рассматривается возможность после продленных каникул возобновить учебу на месте для младших и выпускных классов, сообщил после заседания коалиции министр юстиции Янис Борданс.

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По словам министра, образовательные учреждения сумели организовать учебный процесс так, чтобы можно было учиться очно, соблюдая необходимые меры безопасности.

"МОН готово обеспечить, чтобы школьники, которым особенно важно учиться очно — учащиеся младших классов, которые удаленно не могут получить качественное образование, и те, кому предстоят выпускные экзамены, — могли возобновить обучение на месте, когда закончатся продленные каникулы", — сказал Борданс.

Нежелательным сценарием МОН считает продление учебного года летом. Поэтому министерство склоняется к тому, чтобы обеспечить для учащихся выпускных классов и младших классов возможность учиться на месте.

Как сообщалось, в понедельник учащиеся 7-12-х классов возобновили учебу удаленно. В конце прошлого года правительство постановило, что в 1-6-х классах зимние каникулы будут продлены на одну неделю.