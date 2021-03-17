После реорганизации работники Бюро вакцинации могут получить доплаты

Сотрудники Бюро вакцинации после реорганизации и вхождения к Национальной службе здравоохранения могут получить доплаты, чтобы компенсировать снижение зарплаты, сказал в передаче Viens pret vienu ("Один на один") на Латвийском телевидении (LTV) министр здравоохранения Даниэл Павлютс.

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Присоединение Бюро вакцинации к Национальной службе здравоохранения означает приравнивание зарплат в государственном секторе. Это значительно ниже, чем ранее было установлено для сотрудников бюро.

Но, учитывая существенные различия в размере зарплаты, в случае необходимости работники бюро получат доплаты, как "и другие специалисты во время Covid-19", пояснил Павлютс, отметив, что соглашения о размере зарплаты пока не было достигнуто.

Отвечая на вопрос, будет ли, например, снижена зарплата руководителя Бюро вакцинации Эвы Юхневичи, Павлютс допустил, что она может остаться на прежнем уровне, подчеркнув, что переговоров об этом еще не было.

Министр также сообщил, что ранее выделенные для Бюро вакцинации средства будут переданы Национальной службе здравоохранения. Павлютс допустил, что при начале массовой вакцинации бюро потребуется дополнительная рабочая сила, что потребует и дополнительных средств.

Павлютс также заявил, что после переговоров о присоединении к Национальной службе здравоохранения, никто из работников Бюро вакцинации не высказал желания уволиться.