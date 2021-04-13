После реорганизации зарплаты работников бюро вакцинации станут вполовину меньше

Зарплаты в Бюро вакцинации после реорганизации его в качестве структуры Национальной службы здоровья снизятся в среднем на 45%, пишет портал Lsm.

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Глава бюро будет получать 1917 евро вместо 2988 нынешних, что означает снижение на 39%. На 38,8% снизится зарплата на трех позициях — координатор процесса вакцинации, координатор логистики и ассистент руководителя коммуникации. Они будут получать 1647 евро.

О реорганизации бюро и его интеграции в Национальную службу здоровья было сообщено в середине марта.