После скандала с Пуце все три партии из "Развитие/За!" решили стартовать на выборах отдельно

В политическом объединении "Развитие/За!" наметился разлад — согласно имеющейся у Delfi информации, его работа фактически заморожена, а также назначено переизбрание правления, оставив нем лишь глав всех трех входящих в объединение партий — "Движение За", "Для развития Латвии" и "Рост". Помимо этого, принято решение, что на муниципальных выборах в следующем году все три политические силы будут участвовать отдельно друг от друга.

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Как отметили в "Движении За", партия планирует в Сейме и правительстве продолжать реализовывать общую предвыборную кандидатуру. Помимо этого, парламентская фракция партии после принятия бюджета выдвинет и поддержит общую кандидатуру на пост министра защиты окружающей среды и регионального развития, освободившийся после того, как член "Для развития Латвии" Юрис Пуце был вынужден уйти в отставку в связи с коррупционным скандалом.

Ранее "Движение За" уже заявляло — усли подтвердится, что партия "Для развития Латвии" систематически получала незаконное финансирование, дальнейшее существования политического объединения "Развитие/За!" станет невозможным.

Как уже сообщалось, депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, который вышел из возглавляемой Пуце партии "Для развития Латвии", рассказал в эфире LTV, что министр охраны среды и регионального развития просил у него дать пропуск на автостоянку Rīgas satiksme. То есть, Пуце незаконно использовал пропуск. Эту информацию сейчас проверяет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), а сам Пуце решил подать в отставку.

Пуце агентству LETA сообщил, что сохранит мандат депутата Сейма и вернется работать в парламент вместо Даце Блуке. На вопрос о том, что он может ответить тем, кто ждет его отставки с должности депутата Сейма, Пуце сказал, что он уже взял ответственность за свои неправильные действия, покинув должность министра.

Это не первый раз, когда Пуце покидает должность из-за подозрений в конфликте интересов и неэтичных действиях. В 2013 году он ушел в отставку с поста госсекретаря Министерства экономики, так как общество Ascendum под руководством его жены Зайги Пуце получало крупные пожертвования от предприятий, заинтересованных оказать влияние на политику Минэкономики. Тогдашний министр экономики Даниэлс Павлютс обратился в KNAB с просьбой проверить пожертвования Ascendum и заявил, что сам готовился уволить Пуце.