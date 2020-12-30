После смерти молодой пациентки в Лиепае изменят порядок хранения лекарства “Ремдесивир”

Министерство здравоохранения изменит порядок, как впредь региональные больницы могут получить доступ к препарату “Ремдесивир”, сообщает LETA со ссылкой на Twitter министра здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

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“Смерть каждого человека это утрата, молодого - это особенно эмоционально тяжело. В конкретном случае в сюжете считывается, что была проблема с “Ремдесивиром”. Сегодня был изменен порядок и впредь в региональных больницах этот медикамент будет доступен на месте”, - написала Винькеле, ответив на вопрос, почему медикамент не хранится в региональных больницах.

Латвийское телевидение сообщает, что до сих пор этот медикамент хранили в Восточной больнице в Риге и при необходимости, представители региональных больниц могли приехать в столицу и запросить лекарство. Впредь небольшое количество лекарства будет храниться в региональных больницах, чтобы терапию можно было начать незамедлительно. По-прежнему решение о выдаче лекарства будет принимать консилиум врачей в Риге.

Как уже сообщалось, в понедельник в Лиепайской региональной больнице умерла 27-летняя женщина, мать двоих детей. Близкий человек умершей рассказал LTV, что женщину с трудностями дыхания доставили в больницу, где врачи решили лечить её препаратом “Ремдесивир”. Лекарства не было на месте, доставка и получение препарата заняли время. После начала лечения состояние женщины ненадолго улучшилось, но в итоге она в понедельник умерла. Консилиум врачей считает, что болезнь прогрессировала так быстро, что даже при своевременном получении лекарства, оно могло не помочь.