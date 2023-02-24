После снегопада в Риге состояние проезжих частей удовлетворительное; опоздания общественного транспорта — минимальны

В пятницу утром самоуправление продолжает необходимые работы по уборке улиц и тротуаров после ночного снегопада. В уборочных работах задействованы все 99 единиц техники, а в Старой Риге тротуары чистят вручную.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Движение на улицах Риги сегодня утром медленнее, чем обычно, но в целом ситуация удовлетворительная. Как сообщает Rīgas satiksme, сейчас автобусы и троллейбусы курсируют с опозданием до 10 минут, а трамваи — без опозданий.

При длительном снегопаде проходимость улицы обеспечивается применением посыпного материала, соответствующего температуре воздуха. По окончании снегопада автодороги очищаются от снега в течение трех часов. Улицы в микрорайонах с менее интенсивным движением убирают по мере необходимости, на них допускается легкий слой снега.

В историческом центре Риги и его защитной зоне, где этой зимой тротуары обслуживает самоуправление, механизированная очистка тротуаров началась в 5.00. В зоне Рижского исторического центра собственники прилегающих к тротуарам территорий не обязаны самостоятельно убирать и посыпать тротуары. Чтобы убедиться, какие улицы примыкают к тротуарам в зоне Рижского исторического центра, самоуправление призывает ознакомиться с картой на сайте самоуправления riga.lv.

Рижская дума напоминает, что в этом сезоне владельцы участков за пределами центра, объекты которых примыкают к тротуарам, должны содержать тротуары в прежнем режиме. После снегопада тротуары должны быть очищены от снега в первый раз до 8.00 утра. Во время продолжительного снегопада уборку следует проводить по мере необходимости, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение пешеходов. От снега должны быть очищены 50% ширины тротуара, но не менее чем 1,5 метра. В целом по городу переход на централизованное зимнее содержание тротуаров, прилегающих к муниципальным улицам, произойдет к зимнему сезону 2024/2025 года.

Подробная информация о содержании улиц и тротуаров в зимний период — по адресу riga.lv/ziema.